Нашествие павлинов в Калифорнии: они приземляются на крыши, клюют машины и громко кричат

Во время пандемии популяция птиц увеличилась, и теперь они сотнями бродят в Пасадене и других городах к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

Жители Южной Калифорнии столкнулись с нашествием павлинов. Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес намерен ввести запрет на кормление птиц и штраф в размере 1000 долларов или шести месяцев тюрьмы.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что павлины перемещаются стаями, приземляются на крыши или прогуливаются по тротуарам. А еще они очень шумят, уничтожают садовые растения, выковыривают черепицу и яростно клюют припаркованные машины, когда воспринимают свое отражение за соперника.

Эксперт по дикой природе Майк Макси, который руководит компанией по ловле и перемещению птиц из жилых районов в природные заповедники, назвал ситуацию с павлинами очень противоречивой. По его данным, 70% населения ненавидят их и хотят избавиться, а 30% не против соседства пернатых.

"Они будят меня на рассвете. Они звучат как младенцы, которых пытают, а крики транслируют через очень большой микрофон", — возмущается 68-летняя Кэтлин Таттл из Восточной Пасадены.

Напомним, что на восточном побережье США появились миллиарды цикад, которые 17 лет ждали свое время в кромешной темноте под землей. Каждое новое поколение получает свою римскую цифру — в этом году Америку ждет нашествие поколения X.

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