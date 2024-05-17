"Нашей демократии придется снова учиться ходить": министр обороны Словакии о покушении на Фицо

По словам Роберта Калиняка, покушение на премьер-министра "свело на нет" демократическое развитие страны.

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Роберта Фицо, но его жизнь еще все еще в опасности после четырех огнестрельных ранений, повлекших значительные травмы.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк после посещения премьера, который до сих пор находится в больнице.

"Несогласие с другим политическим мнением, несогласие с другими взглядами превратилось в умышленное убийство… Возможно, столь серьезная травма Роберта Фицо заставит его снова учиться многим вещам, возможно, нашей демократии придется снова учиться ходить и терпеть другое мнение", – заявил Калиняк.

Министр добавил, что покушение на убийство премьер-министра "свело на нет многолетние усилия по демократическому развитию страны".

Напомним, эксперт объяснил, как покушение на Фицо повлияет на европейскую политику. По мнению Сергея Герасимчука, реакция покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стала триггером для политических сил.

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