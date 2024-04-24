Политика охватила настоящая истерика, которая не может не радовать.

Губернатор Курбаса Сергей Цивилев заявил, что жители региона активно спонсируют врага. Так, из-за мошенничества россияне тратят средства на поддержку ВСУ. Мол, уже перечислены миллионы рублей, так что это следует остановить.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Российский губернатор пожаловался, что его люди спонсируют врага

Нас все устраивает

По словам губернатора, россиян ежеминутно "атакуют украинские спецслужбы". Мол, с начала года они заставили перечислить на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружения для ВСУ, миллионы рублей.

"Под прицелом наиболее уязвимые – наши родители и близкие, каждый должен предупредить их об опасности. Мы обязаны это остановить. Эти пересчеты спонсируют врага. Главное – предотвратить преступления. Каждый должен помнить: перечислил средства – помог врагу", – взывает Цивильев.

Руководителей предприятий попросили разъяснить все своим сотрудникам. За это они несут "персональную ответственность".

Что ж, больше донатов на дроны! Не останавливайтесь, нас все устраивает.

Напомним, дроны атаковали НПЗ в нескольких областях России.

Читайте также: