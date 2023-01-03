"Наши мужья погибли, теперь погибайте и вы": военный эксперт рассказал о кампании по мобилизации россиян

Первая волна мобилизации, которую в России назвали "долевой", не изменила ситуацию на фронте. Мобилизированные россияне, которых бросали без подготовки, показали, что они не являются активными бойцами. Большая часть убегала с поля боя, погибала, казалась в плен. Однако глава Кремля Владимир Путин и военное командование РФ надеются, что за счет количества они сумеют держать фронт в Украине, а в отдельных ситуациях в конце зимой-весной начнут наступательные операции.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Относительно реакции населения РФ на мобилизацию и господствующих в крупных городах настроений эксперт привел некоторую статистику.

"Среди населения России растет недовольство. В больших городах сейчас мощные протестные настроения. С 24 февраля из России уехало более 3,5 млн. молодых людей, а также 700 тыс. от начала мобилизации. Люди будут прятаться, часть в ближайшие дни уедет из России", – добавил Маломуж.

По его словам, в стране-агрессоре начинают очередную волну информационной кампании по мобилизации.

"Вчера запустили обращение вдов военнослужащих, призывающих россиян идти на защиту страны и мобилизоваться. Но это фактически агрессия против государства, потому что на них никто не нападает. Мол, наши мужчины погибли, теперь погибайте и вы! Однако согласно исследованиям, 75% россиян не хотели бы участвовать или отправлять своих родственников на войну. Это уже мощный индикатор того, что российское общество не воспринимает призывы", – отметил Маломуж.

Накануне военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Путин готовит РФ к масштабной войне – последнему россиянину. Он уверен, что частичная мобилизация окажется полной, а мужчины не будут выпускать за границу.

В канун Нового года кафиры развернули агитационную кампанию во временно захваченном Крыму по вступлению на военную службу по контракту.

Читайте также: