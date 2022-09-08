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"Наши мысли и молитвы с вами": Зеленский отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II

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"Наши мысли и молитвы с вами": Зеленский отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Украинский президент Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования королевской семье и всему Соединенному Королевству по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ.

Глава государства подчеркнул, что "мнения и молитвы" Украины с британским народом.

Соболезнования украинский президент выразил на официальной странице в Twitter.

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", — говорится в сообщении президента.

Также свои соболезнования по поводу смерти британской королевы выразила первая леди Елена Зеленская, отметив, что она навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире.

"Глубоко скучаю, что от нас ушла Королева Елизавета II. Чрезвычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни. Она навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире. Мои искренние соболезнования семье королевы и всему народу Великобритании", — написала Зеленская.

Напомним, в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Ему 74 года.

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