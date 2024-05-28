Наши ребята очень мотивированы: Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук", где учатся украинские пилоты (видео)

По словам президента, Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук". Там проходят обучение украинских пилотов на истребителях.
Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.
По его словам, Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16. Они необходимы для усиления защиты нашего неба.
"А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что российские кафиры уже две недели наступают на Харьковском направлении. Армии РФ удалось зайти вглубь на 10 км.
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