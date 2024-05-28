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Наши ребята очень мотивированы: Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук", где учатся украинские пилоты (видео)

Наши ребята очень мотивированы: Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук", где учатся украинские пилоты (видео)

Фото: Скриншот

По словам президента, Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук". Там проходят обучение украинских пилотов на истребителях.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Украина очень ждет от своих западных партнеров истребителей F-16. Они необходимы для усиления защиты нашего неба.

"А также ждем дома наших воинов, которые учатся техническому обслуживанию F-16 и очень мотивированы, чтобы начать выполнение боевых задач и ускорить победу нашего государства", — подчеркнул глава государства.

Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук"

Зеленский посетил военную базу "Мелсбрук"

Напомним, что российские кафиры уже две недели наступают на Харьковском направлении. Армии РФ удалось зайти вглубь на 10 км.

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