Нашлась замена Starlink в Украине — в FT назвали оператора, готового быстро развернуть оборудование

Спутниковый оператор Eutelsat может заменить Starlink в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Этот французский спутниковый оператор Eutelsat активно сотрудничает с европейскими институтами и деловыми партнерами по расширению связи на территорию Украины и готов быстро развернуть оборудование для критической инфраструктуры и военных нужд.

4 марта Eutelsat сделал заявление относительно "активного сотрудничества с европейскими учреждениями и деловыми партнерами", а также отметил, что владеет оборудованием, которое может быть "быстро развернуто в Украине для подключения наиболее важных миссий и инфраструктур".

Eutelsat обсуждает применение комбинации спутников — OneWeb на высоте около 1 200 км над поверхностью Земли и Geo на высоте 35 тыс. км, чтобы усилить спутниковую связь в Украине и Черноморском регионе. Они могут обеспечивать связь для украинских военных дронов, наносящих удары по армии РФ.

Как говорилось ранее, ВСУ серьезно полагается на связь Starlink, которым владеет американский миллиардер Илон Маск, однако западные СМИ сообщили о том, что США могут их выключить, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых. После этого Киев работает над планом "Б" при блокировании Starlink.

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