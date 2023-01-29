Нашли через 6 дней голодным и с лихорадкой: подросток играл в прятки и оказался в другой стране (видео)

Подросток из Бангладеш играл в прятки и заперся в грузовом контейнере, где решил спрятаться. Впрочем, он случайно заперся внутри и заснул, а судно с контейнером направилось в Малайзию.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на Министра внутренних дел Малайзии.

Оказалось, что 15-летний Фахим играл в прятки в портовом районе Читтагонга на юго-востоке Бангладеш. Играя в прятки, подросток решил спрятаться в транспортном контейнере. К сожалению, он случайно заперся внутри и был таким уставшим, что уснул там.

В это время металлический резервуар был погружен на коммерческое судно, направлявшееся в Куала-Лумпур, Малайзия. В конце концов, спустя 6 дней 15-летнего подростка освободили из тайника. Он был в 3,6 тыс. километров от дома.

"Вот как мальчик оказался здесь", — рассказал министр внутренних дел Малайзии Датук Сери Сайфудин Насутион Исмаил.

Между тем, в социальных сетях распространили видео, на котором мальчик выходит из контейнера в Малайзии. На его лице большое удивление. Вокруг собрались портовики.

Мальчик голодал и у него была лихорадка. Его доставили в ближайшую больницу для обследования.

Полицейские поначалу начали расследование торговли людьми. Однако в ходе расследования было подтверждено, что никакое преступление не было совершено и что 15-летний подросток оказался в Малайзии случайно.

Напомним, 17-летний парень, учась в Польше, познакомился в компьютерной игре с девушкой из Днепропетровщины и настолько влюбился, что решил ради нее бежать в Украину.

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