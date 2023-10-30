Нашли ее череп: президент Израиля рассказал ужасные подробности убийства Шани Лук

В Израиле официально сообщили о смерти 22-летней Шани Лук – израильтянки немецкого происхождения, которую боевики ХАМАС похитили и вывезли в Сектор Газы 7 октября. Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил смерть девушки и рассказал ужасные подробности, по его словам, террористы обезглавили Шани.

Об этом пишет Bild.

Так, президент Израиля рассказал, что тело Шани Люк удалось опознать недавно.

"Мне очень жаль, но я должен сообщить, что убийство и гибель Шани Лук подтверждены. Найден ее череп. Это значит, что эти варварские, садистские животные просто обезглавили ее, когда атаковали, пытали и убивали израильтян. Это великая трагедия, и я выражаю глубочайшие соболезнования ее семье", — рассказал он.

По словам Ицхака Герцога, еще 40 трупов так и не идентифицированы, поскольку они подверглись жесточайшим пыткам, в частности сожжению и расчленению.

Напомним, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября в соцсетях появилось видео с телом обнаженной женщины, которую боевики возили по улицам города, издеваясь над ней. Это была гражданка Германии Шани Лук, отдыхавшая на фестивале под открытым небом на юге Израиля, где террористы устроили кровавую резню и стрельбу, убив сотни людей. Мать женщины узнала ее по дредам и татуировкам.

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