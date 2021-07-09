Нашли еще четыре тела: число погибших при обрушении жилого дома достигло 64 человек

Нашли еще четыре тела: число погибших при обрушении жилого дома достигло 64 человек

76 остаются потенциально пропавшими без вести под завалами.

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 64 после того, как в спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела.

Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, — пишет AP.

"Общее число подтвержденных смертей в настоящее время составляет 64.76 остаются потенциально пропавшими без вести", — сказала Кава.

Ранее власти признали, что шансов найти выживших не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Кава сообщила, что при разборе завалов используется тяжелая техника.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

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