Нашли еще тела погибших: в туалете "Крокус Сити" обнаружили трупы людей, которые задохнулись от дыма

На одном из них была взрывчатка.

По предварительным данным, более 10 тел погибших обнаружено в одном из туалетов "Крокус Сити", где произошел теракт.

Об этом информируют рос"СМИ".

По предварительной информации, после стрельбы часть посетителей скрылась в туалете. Во время атаки они звонили на номер 112 и просили спасти их, потому что в помещение уже начал проникать дым и люди были заблокированы.

Также предварительно, количество погибших в результате теракта в Крокусе увеличилось до 70 человек, многие тела были найдены в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь — там люди скрывались от стрельбы. Многие просто задохнулись из-за дыма, на телах нет ранений.

К тому же на теле одного из погибших врач обнаружил взрывное устройство. Его личность пока не установлена, не исключается, что это один из нападавших.

После стрельбы торгово-развлекательный центр выглядит так: обгоревший фасад, обрушенная крыша и верхние этажи здания. В округе воздух пропах дымом и гарью.

Возле центра до сих пор дежурят отряды силовиков, МЧС и скорых. Некоторые водители останавливают и проверяют документы.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина "совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям" и призвал Российскую Федерацию остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины.

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