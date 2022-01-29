Нашли тело россиянки, которая утонула на Крещении в проруби на глазах у собственных детей - видео

Нашли тело россиянки, которая утонула на Крещении в проруби на глазах у собственных детей - видео

Тело нашли в километре от проруби, в которую она нырнула.

На девятый день нашли тело россиянки, которая погибла, нырнув в прорубь на Крещение. Трагедия произошла на реке Оредеж Ленинградской области.

Об этом сообщает телеграмма-канал Shot.

Отмечается, что тело женщины обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста, оно поплыло вниз по течению. Это примерно в километре от полыньи, в которую нырнула погибшая.

Напомним, инцидент произошел 19 января. Женщина попарилась в бане и решила после этого нырнуть в прорубь. Она погибла на глазах у своих маленьких детей и мужа. Муж пытался спасти женщину, бросился за ней, но его чуть не потянуло под лед.

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