Нашли в Дубае в тяжелом состоянии: появились новые подробности по делу украинской модели Марии Ковальчук (фото)

Мать девушки Анна Ковальчук сообщила, что ее дочь перенесла три сложных операции, не имеет при себе документов и телефона и даже не может говорить.

Украинская модель Мария Ковальчук была обнаружена в Дубае с большим количеством серьезных травм. Девушку нашли 19 марта. Местная полиция сообщила, что девушка, которая в течение десяти дней не выходила на связь с родными, была обнаружена на обочине дороги, после чего была отправлена в больницу.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на представителей консульства Украины в Дубае. В учреждении заявили, что мама модели обращалась к ним с просьбой разыскать дочь, а пока они взяли дело под свой контроль.

Что рассказали в консульстве

В консульстве отметили, что обнаружили Марию Ковальчук в одном из медицинских учреждений города в Объединенных Арабских Эмиратах. 20-летняя модель перенесла три сложных операции, однако состояние ее здоровья оценивают как стабильное. Пока жизни украинки ничего не угрожает.

В последний раз перед исчезновением Марию Ковальчук видели 9 марта на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства. Она сообщила матери, что останется у них на ночь, после чего перестала выходить на связь. Родные модели обратились в местную полицию, возбудившую уголовное дело.

20-летняя модель Мария Ковальчук / Фото: instagram.com/ae3marylu

Что говорит мама девушки

19 марта мама Ковальчук сообщила: "Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже гостиница. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить".

Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе / Фото: instagram.com/ae3marylu

Что говорят в полиции

Затем в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов Дубая, где отмечено, что украинская модель могла получить многочисленные травмы из-за падения с высоты на строительной площадке, куда сама зашла. Однако родственники девушки отвергают подобную информацию, предполагая, что она могла пострадать от сексуального рабства.

Что известно о Марии Ковальчук

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно найти фотографии эротического характера. Она ведет деятельность на платформе, популярной среди звезд порноиндустрии, OnlyFans.

Мария Ковальчук позиционирует себя моделью / Фото: instagram.com/ae3marylu

В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за разгоревшегося вокруг ее лучшей подруги скандала – россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки отечественных медиа, потому что хотела приехать во Львов. Дорошенкова спросила подписчиков, как можно попасть в Украину с российским паспортом, но вместо серьезных ответов получила лишь саркастические комментарии. Тогда она обнародовала фото с Ковальчук и пользователи сети обратили на девушку внимание.

Напомним, во Франции россиянин избил двух украинок из Изюма из-за украинской музыки.

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