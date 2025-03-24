Нашли в Дубае в тяжелом состоянии: семья украинской модели обжалует официальную версию полиции

Мария Ковальчук перенесла четыре операции и, как ожидают врачи, полностью поправится.
Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, найденная в Дубае со сломанным хребтом и конечностями, как ожидается, выживет. Сейчас семья модели оспаривает версию о том, что она упала на стройплощадке.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Полиция заявила, что модель получила травмы после падения на стройплощадке в Дубае, но ее семья, как сообщается, обжалует это. Мария не может говорить после того, как ее обнаружили на обочине дороги со сломанным хребтом и конечностями. Украинку доставили в больницу, где ей понадобилось четыре операции.
Украинка рассказала друзьям, что ее пригласили на вечеринку в отеле 9 марта, но она пропала без вести после того, как пропустила свой рейс из Дубая в Таиланд 11 марта. 20-летняя девушка говорила своим друзьям, что уйдет на вечеринку с "двумя мужчинами, которые являются представителями модельного бизнеса".
Мать Марии, Анна Ковальчук, сообщила The Daily Mail, что ее дочь, как ожидается, поправится. Анна, которая прилетела из Норвегии в ОАЭ, отметила, что Мария "получает медицинскую помощь, и все будет хорошо". Что касается того, как она получила серьезные травмы, полиция Дубая заявила, что Мария "вошла на закрытую строительную площадку и свалилась с высоты". Полиция также заявила, что должностные лица пришли к такому выводу после "всестороннего расследования".
Семья Марии опровергла версию полиции, заявив, что по их мнению, она не упала на строительстве. Между тем Анна добавила, что она "не может давать комментарии из-за расследования".
Ранее Анна Ковальчук рассказала, что у ее дочери нет документов, телефона и после четырех операций Мария не может говорить.
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