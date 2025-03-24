Нашли в Дубае в тяжелом состоянии: семья украинской модели обжалует официальную версию полиции

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, найденная в Дубае со сломанным хребтом и конечностями, как ожидается, выживет. Сейчас семья модели оспаривает версию о том, что она упала на стройплощадке.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Полиция заявила, что модель получила травмы после падения на стройплощадке в Дубае, но ее семья, как сообщается, обжалует это. Мария не может говорить после того, как ее обнаружили на обочине дороги со сломанным хребтом и конечностями. Украинку доставили в больницу, где ей понадобилось четыре операции.

Украинка рассказала друзьям, что ее пригласили на вечеринку в отеле 9 марта, но она пропала без вести после того, как пропустила свой рейс из Дубая в Таиланд 11 марта. 20-летняя девушка говорила своим друзьям, что уйдет на вечеринку с "двумя мужчинами, которые являются представителями модельного бизнеса".

Мать Марии, Анна Ковальчук, сообщила The Daily Mail, что ее дочь, как ожидается, поправится. Анна, которая прилетела из Норвегии в ОАЭ, отметила, что Мария "получает медицинскую помощь, и все будет хорошо". Что касается того, как она получила серьезные травмы, полиция Дубая заявила, что Мария "вошла на закрытую строительную площадку и свалилась с высоты". Полиция также заявила, что должностные лица пришли к такому выводу после "всестороннего расследования".

Мария Ковальчук перенесла четыре операции и, как ожидается, поправится / Фото: instagram.com/ae3marylu

Семья Марии опровергла версию полиции, заявив, что по их мнению, она не упала на строительстве. Между тем Анна добавила, что она "не может давать комментарии из-за расследования".

Ранее Анна Ковальчук рассказала, что у ее дочери нет документов, телефона и после четырех операций Мария не может говорить.

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