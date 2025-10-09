Насиловал 12-летнюю девочку: в США осудили бывшего духовного советника Трампа

Бывший духовный советник Трампа

Основатель техасской мегацерквы «Гетевей» и бывший духовный советник президента США Дональд Трамп признал себя виновным в сексуальном насилии над ребенком. 64-летний Роберт Престон Моррис совершил противоправные действия против 12-летней девочки 1982 года.

Об этом пишет Associated Press.

Детали преступления

Как отмечается, что насилие началось в 1982 году, когда жертве было 12 лет, а Моррис был странствующим евангелистом. Он остановился у семьи Синди Клемишайр. Насилие продолжалось в течение следующих четырех лет.

Согласно соглашению о признании вины Моррис получил 10-летний условный срок, при этом первые шесть месяцев он отбывал в тюрьме округа Осейдж.

Синди Клемишайр сегодня 55 лет. Жертва, ожидавшая в этот день длительное время, заявила, что «правосудие наконец-то восторжествовало». Она счастлива, что мужчина, который «манипулировал, ухаживал и издевался надо мной, когда я была 12-летней девственной, наконец окажется за решеткой».

«Я надеюсь, что многие жертвы услышат мою историю, и это поможет им избавиться от стыда и позволит им высказаться. Я надеюсь, что законы будут продолжать меняться, а новые будут написаны, чтобы права детей и жертв были лучше защищены. Я надеюсь, что люди поймут, что единственный способ остановить сексуальное насилие над детьми — говорить об этом, когда оно случается или есть подозрение», — сказала она.

Моррис должен зарегистрироваться как сексуальный преступник и находиться под наблюдением властей Техаса. Он также должен оплатить заключения, включая любые медицинские расходы, и возместить ущерб жертве.

