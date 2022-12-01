Насиловали, избивали и тушили окурки: в Польше арестовали украинскую пару за издевательство над 2-летним ребенком

По словам соседей, из дома украинской пары не слышно ни ссор, ни детских криков.
В польской больнице Подкарпатского воеводства проснулся из фармакологической комы 2,5-летний украинский мальчик, травмы на теле которого свидетельствуют, что ребенка регулярно избивали его, об него тушили сигареты и неоднократно насиловали. В издевательствах подозревают его мать и ее арестованного партнера. Тяжелые травмы угрожают ребенку тяжелой инвалидностью на всю жизнь.
Об этом сообщает PAP со ссылкой на врачей.
5 октября мальчика уже в тяжелом состоянии привез в больницу в Стальной Воле 25-летний партнер матери ребенка. Телесные повреждения на теле мальчика свидетельствовали о том, что 22-летняя мать мальчика и его сожитель долго жестоко обращалась с ребенком.
Следы показывают, что 2,5-летнего мальчика регулярно избивали, тушили об него окурки и неоднократно насиловали. Врачи, оценив телесные повреждения маленького пациента, решили сообщить о полиции.
После того, как медики вывели из комы мальчика, его перевезли в Воеводскую клиническую больницу в Жешуве. Там врачи диагностировали у ребенка еще гематому головного мозга, после чего пришлось провести неврологическое вмешательство.
Во вторник, 29 ноября, пресс-секретарь больницы в Жешуве Томаш Вархол сообщил журналистам, что мальчик вышел из фармакологической комы и дышит самостоятельно. К сожалению, контакта с малышом до сих пор нет.
Мальчика переведут в отделение неврологической реабилитации. По словам врачей, ребенок, скорее всего, всю жизнь проживет с тяжелой инвалидностью.
Местные порталы, ссылаясь на соседей-украинцев, пишут, что ребенок жил с матерью и его сожителем в съемной квартире в Стальной Воле. По словам соседей, из дома украинской пары не было слышно ни ссор, ни детских криков. Однако соседи добавляют, что мальчик никогда не играл на улице.
22-летнюю женщину и 25-летнего мужчину арестовали. Обоим предъявлено обвинение в покушении на убийство 2,5-летнего ребенка в связи с изнасилованием мальчика с особой жестокостью и издевательством над лицом в беспомощном состоянии по возрасту с особой жестокостью.
К моменту задержания они были трезвыми.
Расследование по этому делу сначала проводит прокуратура. Подробности производства не разглашаются. Семейный суд назначил для мальчика временного опекуна. Как добавляет echodnia.eu, подозреваемым может грозить даже пожизненное заключение.
Напомним, в польском Гданьске обнаружили 24-летнюю женщину, которая в лесу жила со своей двухлетней дочерью в палатке. Мать задержали, а дело передали в семейный суд.
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