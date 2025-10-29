Насколько украинские беженцы довольны жизнью в Германии: неожиданные данные

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Украинцы, которые нашли защиту в Германии из-за войны, демонстрируют более низкий уровень удовлетворенности жизнью, чем мигранты из других восточноевропейских стран. Более половины опрошенных украинцев (51,4%) относятся к группе «менее довольных».

Об этом сообщает DW со ссылкой на опубликованные 29 октября результаты исследования Федерального института демографических исследований (BiB).

Как отмечается в отчете, украинцы сейчас составляют наибольшую группу лиц со статусом «искателей защиты» в Германии. Уровень удовлетворенности жизнью среди них — 6,3 балла по шкале от 0 до 10. Согласно методологии исследования, уровень от 0 до 6 означает «менее довольны», от 7 до 8 — «довольны», а от 9 до 10 — «очень довольны».

Для сравнения, среди мигрантов из других восточноевропейских стран этот показатель достигает 7,2 балла.

«Однако эта группа в среднем живет в Германии дольше (чем украинцы, бежавшие от войны — ред.) и на данный момент не имеет опыта, связанного с войной и беженством», — отметили авторы отчета.

В то же время за год среди украинцев вырос уровень удовлетворенности жизнью в Германии

В то же время уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии за год вырос. Если в 2022 году, вскоре после прибытия большинства украинских беженцев, он составлял 5,9 балла, то летом 2023 года — уже 6,3 балла.

«Повышение уровня удовлетворенности жизнью может быть связано с различными факторами, например, изучением немецкого языка, что позволяет расширить участие в общественной жизни, переездом из общежития в частное жилье или началом трудоустройства», — объясняют авторы исследования.

Половина украинцев — «менее довольны» жизнью в Германии

В статье DW указано, что согласно опросу за 2023 год, 51,4% украинцев относятся к группе «менее довольных», 38,3% — «довольных», и только 10,2% — «очень довольных».

Среди респондентов в возрасте до 50 лет эти показатели распределяются так: 48,4% — «менее удовлетворены», 40,8% — «удовлетворены» и 10,9% — «очень удовлетворены». В старшей возрастной группе (50+) ситуация хуже: 60,0% — «менее удовлетворены», 31,6% — «удовлетворены» и только 8,5% — «очень удовлетворены».

Украинские женщины менее довольны жизнью в Германии, чем мужчины

Исследование также показало, что среди украинских женщин уровень удовлетворенности жизнью в Германии на 0,3% ниже, чем среди мужчин. Доля украинских мужчин, «очень довольных» жизнью в стране, составляет 13%. Однако этот показатель все еще заметно ниже, чем среди местного населения без миграционного происхождения.

Кроме того, украинцы, живущие в Германии без партнера, демонстрируют более низкие уровни удовлетворенности, чем те, кто находится в отношениях. В то же время беженцы, проживающие с малолетними детьми, как правило, более удовлетворены своей жизнью.

Самые высокие показатели удовлетворения зафиксированы среди украинцев, которые хорошо владеют немецким языком и не живут в общежитиях, заключают авторы отчета.

К слову, в то же время в Европе растет негативная реакция на новую волну украинских беженцев, которые массово прибывают после смягчения правил выезда для мужчин. Политики Германии и Польши открыто выражают недовольство, опасаясь снижения общественной поддержки Украины, особенно если молодых мужчин начнут воспринимать как избегающих мобилизации. В обеих странах растет политическое напряжение относительно социальных выплат украинцам. В Германии партия АдГ требует прекратить выплаты, а правительство готовит законопроект об ограничении социальной помощи.