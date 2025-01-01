Насколько выросло население мира в 2024 году: демографы дали прогноз на 2025 год

В 2024 году численность населения мира увеличилась более чем на 71 миллион человек и достигла 8,09 миллиарда к началу 2025 года.

Об этом говорится в статье Associated Press, со ссылкой на Бюро переписи населения США.

Рост составил 0,9% и был несколько ниже, чем в 2023 году, когда прирост составил 75 миллионов. В январе 2025 ожидается 4,2 рождения и 2,0 смерти ежесекундно.

Население США в 2024 году выросло на 2,6 миллиона человек, достигнув 341 миллиона на Новый год.

"Ожидалось, что в январе 2025 года в Соединенных Штатах будет одно рождение каждые 9 секунд и одна смерть каждые 9,4 секунды. Ожидается, что международная миграция будет прибавлять одного человека населению США каждые 23,2 секунды", — говорится в сообщении.

Прирост населения в США на одного человека происходит каждые 21,2 секунды.

В течение 2020-х годов население США выросло на 9,7 миллиона человек, а в 2010-х годах прирост был самым низким с 1930-х годов – всего 7,4%.

Напомним, с начала великой войны население Украины сократилось на 10 млн человек, или примерно на четверть.

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