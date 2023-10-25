"Наслаждается жизнью в США": солдаты Израиля осудили сына Нетаньяху, не воюющего против ХАМАСа

Солдаты ЦАХАЛа осудили сына премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Яира за то, что он остался в Майами, пока резервисты вернулись домой, чтобы воевать против боевиков ХАМАС.

Об этом пишет Dailymail.

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По данным СМИ, 32-летний Яир находится во Флориде с апреля. Отец приказал ему прекратить публиковать провокационные посты в социальных сетях, из-за чего на него неоднократно подавали в суд за клевету.

Тем временем в армию обороны Израиля было призвано беспрецедентное количество резервистов – 360 000 человек. Журналисты пишут, что "многие из них бросают все, чтобы улететь обратно в Израиль, даже отказываются от медового месяца".

"Яир наслаждается своей жизнью в Майами-Бич, пока я на передовой. Это мы оставляем свою работу, наши семьи, наших детей, чтобы защитить наши семьи дома и страну, а не люди, ответственные за эту ситуацию. Наши братья, наши родители, сыновья, все идут на передовую, а Яира до сих пор нет. Это не способствует формированию доверия к руководству страны", — сказал The Times один солдат , служащий на северном фронте Израиля.

Еще один солдат, служащий на границе с Газой, раскритиковал Яира. Он взбешенно спросил: " Где сын премьера? Почему он не в Израиле? Это самый объединяющий момент для нас как израильтян в нашей новейшей истории, и каждый из нас должен быть здесь прямо сейчас, включая сына премьер-министра" .

"Яир, изучавший театральное искусство в средней школе, прошел обязательную военную службу и работал в пресс-службе ЦАХАЛа, а не боевым солдатом. Военная служба обязательна для большинства израильтян, когда им исполняется 18 лет. Мужчины должны служить 32 месяцы, а женщины — 24. После этого большинство из них могут быть призваны в резервные части до 40 лет, а то и старше , в случае чрезвычайной ситуации в стране, и они воюют вместе с регулярными войсками во время войны. Резервисты также используются на небоевых ролях", — говорится в статье.

Напомним, как сообщает CNN, ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль с помощью проводной телефонной связи.

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