Наследники Трампа: есть ли конфликт между Венсом и Рубио

Венс и Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности / © Reuters

Вице-президент США Джей Ди Венс опроверг слухи о возможном соперничестве с госсектретарем Марко Рубио на предстоящих выборах президента США в 2028 году.

Об этом пишет BILD.

В США распространяются слухи, что уже идет борьба за власть на президентских выборах 2028 между Джеем Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио. Венс отвергает эту идею и выражает свое раздражение заголовками: «Мне кажется таким странным, что СМИ пытаются создать конфликт там, где его просто нет», — сказал он.

Ни он, ни Рубио официально не объявили о своей кандидатуре, но обоих считают фаворитами в американских СМИ «послетрамповской эры».

До выборов 2028 еще около двух лет, но в Америке предвыборная кампания традиционно начинается рано. Президент Дональд Трамп, например, остается невозмутимым. Он говорит, что ему «не нужно беспокоиться» о том, кто его заменит. И Венс, и Рубио «фантастические».

Сам Рубио четко заявил в декабре в журнале Vanity Fair: «Если Венс будет баллотироваться, он будет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит».

Венс недавно не оставил сомнений в том, что считает себя одним из главных кандидатов. Трамп уже назвал его «вероятнейшим» преемником в лагере партии «Сделаем Америку снова большой».

А как насчет самого Трампа?

Официально конституция США запрещает ему снова баллотироваться, ведь нельзя занимать пост президента более двух сроков.

Однако Трамп неоднократно намекал, что может пойти и на третий срок, чем удивил американцев.

