Наследники жертв Джека-потрошителя требуют нового расследования

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Родственники жертв Джека-потрошителя, настоящее имя которого раскрыли спустя 130 лет благодаря большому прорыву в ДНК, хотят, чтобы министр внутренних дел Великобритании требовала нового расследования викторианских убийств, которое могло бы наконец-то разоблачить монстра.

Об этом пишет Daily Star.

ДНК польского парикмахера Аарона Космински — подозреваемого в пресловутых преступлениях — была идентифицирована на окровавленном платке, принадлежащем жертве Кэтрин Эддоус.

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Три месяца назад родственники Кэтрин обратились к Генеральному прокурору с просьбой возобновить расследование ее убийства. Теперь 53-летняя Карен Миллер, трижды правнучка Кэтрин, написала письмо министру внутренних дел Иветт Купер и министру по насилию над женщинами и девушками Джесс Филлипс, призывая их поддержать эту заявку.

Наследники четырех других жертв и подозреваемого поддерживают новое юридическое расследование.

Карен сказала: «Мы отправили письмо Генеральному прокурору в январе. Мы все еще не получили ответа. О жертвах слишком долго забывали. Пора наконец поставить точку в этом деле».

В письме цитируется обещание Купер «возобновить исторические расследования, поскольку крайне важно, чтобы там, где есть злоупотребление, произошло уголовное преследование».

В своем письме адвокат Карен доктор Тим Сэмпсон обратился к министру внутренних дел: «Вероятно, вы все еще стоите за этими заявлениями?».

Он сказал, что в «борьбе с насилием против женщин и девушек важно, чтобы общественность знала, что там, где правосудие может быть достигнуто, оно будет, хоть и поздно».

Считается, что Кэтрин была четвертой из по меньшей мере пяти женщин, убитых в 1888 году.

Публикация о Джеке-потрошителе / © Getty Images

Исследователь Джека-потрошителя Рассел Эдвардс утверждает, что масоны прикрывали убийцу от полиции в то время — обеспечив ему заключение в психушке до самой смерти.

Космински, которому тогда было 23 года, эмигрировал в Великобританию незадолго до разгула потрошителя. Но его так и не арестовали, поскольку у полиции не было доказательств — пока Эдвардс не купил на аукционе в 2007 году шаль, найденную на теле Кэтрин. ДНК, найденная на ней, совпала с семейным образцом, предоставленным Карен Миллер и Космински.

Карен сказала: «Юридически установить подлинное лицо в суде, который может рассмотреть все доказательства, было бы формой справедливости для жертв. Мы получили это доказательство. Теперь нам нужно это расследование, чтобы юридически назвать имя убийцы. Для меня, моей семьи, для многих людей очень важно, чтобы это преступление было наконец раскрыто».

Сью Парлор, чей муж Энди является предком первой жертвы резника, Мэри Энн Николс, убитой за месяц до Кэтрин, сказала: «Очень важно наконец-то назвать имя убийцы, чтобы поставить точку в этом деле. Этих женщин отвергли как простых проституток, словно они не имели значения, но они имели».

Трижды двоюродная племянница Космински Аманда Пулос сказала: «Я более чем счастлива, что наконец-то узнала, что произошло на самом деле».

Кэтрин была второй из двух женщин, убитых потрошителем в течение 60 минут ранним утром 30 сентября в 1888 году.

Через две недели главе Комитета бдительности Уайтчепелу Джорджу Ласку было отправлено печально известное письмо с подписью «Из ада», которое содержало то, что, как утверждал убийца, было частью ее левой почки.

Но убийца, утверждавший, что поджарил и съел остальной орган, остался на свободе и продолжил убивать по меньшей мере еще одну жертву, количество которых, по мнению некоторых следователей, могло увеличиться до 11.

Публикация о Джеке-потрошителе / © Getty Images

Вердикт об «преднамеренном убийстве» был вынесен на первом следствии по делу Кэтрин через четыре дня после того, как ее тело было найдено.

По закону Генеральный прокурор должен предоставить разрешение на обращение к судье Высокого суда с просьбой назначить новое слушание.

Два года назад в таком разрешении было отказано. Но коронер Восточного Лондона Надя Персо предположила, что она была бы готова председательствовать на новом расследовании, заявив, что «теперь преступника можно идентифицировать».

Напомним, ученые нашли книгу, переплетенную человеческой кожей, которая могла принадлежать серийному убийце.