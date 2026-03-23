Наследный принц Ирана обратился к Трампу и Беньямину Нетаньяху с призывом: подробности

Трамп и Нетаньяху

Реклама

Наследный принц Ирана в изгнании Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.

Соответствующее обращение он обнародовал 22 марта в соцсети Х.

Пехлеви заявил, что атаки, направленные против иранского режима, в то же время наносят ущерб объектам, принадлежащим гражданскому населению. Он подчеркнул, что Иран не сводится только к Исламской республике, а имеет будущее как свободное государство после смены власти.

Реклама

По его словам, гражданская инфраструктура является собственностью иранского народа и должна быть сохранена для последующего восстановления страны.

Принц призвал продолжать давление на действующий режим, но сосредотачиваться именно на его репрессивном аппарате.

«Иран должен быть защищен, а режим ликвидирован. В то же время, необходимо сохранить инфраструктуру, которая станет основой для будущего страны», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива. Если этого не произойдет — он угрожает нанести удары по электростанциям. Атаки начнутся с самой большой из них.

Реклама

Кроме того, США совершили атаки на подземный объект на побережье Ормузского пролива, из которого отслеживали движение танкеров.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.