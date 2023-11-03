"Насралла нас**л на ХАМАС": аналитик прокомментировал заявление лидера "Хезболлы"

Глава мощной ливанской военизированной группировки Гасан Насралла призвал своих сторонников "работать днем и ночью", чтобы достичь прекращения огня в Газе.

В пятницу, 3 ноября, лидер террористической организации "Хезболла" Гасан Насралла назвал главной целью "прекращение огня" в Секторе Газа, а лишь второстепенной - "победу ХАМАС" в противостоянии с Израилем. Такое заявление, по мнению военного аналитика Александра Коваленко, свидетельствует о том, что большой войны на Ближнем Востоке не будет.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"ХАМАС вместе с Газой были отправлены на заклание его кураторами из Тегерана, которым разрастание боевых действий до уровня прямого участия в них США, ни к чему", — отметил эксперт.

Александр Коваленко считает, что "в руках своего руководства они [сторонники ХАМАС] не больше, чем расходный материал".

“Насралла, по факту, нас**л на ХАМАС и каждого, кто испытывает ненависть к Израилю. Ненавидеть и злословить может каждый, а вот противостоять тому, кто тебя сотрет в порошок – нет”, — резюмировал аналитик.

Как сообщает CNN, лидер ливанской группировки "Хезболла" Гасан Насралла призвал своих поклонников "работать днем и ночью", чтобы достичь прекращения огня в Газе, заявив, что это "главная цель". Насралла сказал, что второстепенная цель мощной ливанской военизированной группировки, поддерживаемой Ираном, состоит в том, чтобы ХАМАС вышел "победителем" в Газе. Он также назвал войну "переломным моментом".

Напомним, ранее заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем заявил, что "когда настанет подходящее время" , "Хезболла" присоединится к ХАМАСу.

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