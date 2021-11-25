Настораживающее количество: аналитики CIT сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной

Настораживающее количество: аналитики CIT сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной

Обнародованы фото и видео.

Количество войск, которые Россия стягивает к границе с Украиной, можно приравнять к масштабам весны этого года.

Об этом говорится в собственном расследовании международной группы журналистов Conflict Intelligence Team, рассказали в ТСН. Утро 25 ноября.

По их данным, Кремль стягивает к полигонам вблизи границы с Украиной военную технику. Журналисты оприлюднили подтверждающие фото, видео и документы.

Аналитики отметили, что технику свозят к границе Украины "в настораживающем количестве, которое только с натяжкой можно попытаться объяснить как перевооружение действующих частей".

Три недели назад единственным новым соединением, которое репортеры заметили на границе, была 4 танковая дивизия России. Теперь там есть и другие формирования 1-этанковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа Российской Федерации.

Россия стягивает войска к границе с Украиной – их количество можно приравнять к весенним масштабам

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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