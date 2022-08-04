"Настоящая мама" Путина и затяжное течение COVID-19 у Байдена: главные новости ночи 4 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 4 августа:
- Президент России Владимир Путин может врать о своих настоящих родителях. Читать дальше –>
- У американского президента пятый день подряд подтверждается заражение коронавирусной инфекцией. Читать дальше –>
- Украинский президент ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином о войне, которую развязала Россия. Читать дальше –>
- Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО. Читать дальше –>
- Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходивших из "Азовстали" украинских военнопленных. Читать дальше –>
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