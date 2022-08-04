Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Настоящая мама" Путина и затяжное течение COVID-19 у Байдена: главные новости ночи 4 августа

Дата публикации
Просмотры
89к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Настоящая мама" Путина и затяжное течение COVID-19 у Байдена: главные новости ночи 4 августа

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 4 августа:

  • Президент России Владимир Путин может врать о своих настоящих родителях. Читать дальше –>
  • У американского президента пятый день подряд подтверждается заражение коронавирусной инфекцией. Читать дальше –>
  • Украинский президент ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином о войне, которую развязала Россия. Читать дальше –>
  • Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО. Читать дальше –>
  • Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходивших из "Азовстали" украинских военнопленных. Читать дальше –>

Читайте также:

Следующая публикация