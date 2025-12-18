Настоящая сенсация в Дании: в городском порту заметили редких гостей (фото)

Дельфины в Дании / © dr.dk

Жители и гости столицы Дании стали свидетелями уникального природного явления: в водах городского порта заметили пару дельфинов. Специалисты уже успели назвать это событие историческим для внутренних вод страны.

Об этом сообщает Danmarks Radio.

От афалин до редких дельфинов

Сначала эксперты предполагали, что в гавань наведались афалины, однако после детального изучения специалист по китам Карл Кинзе, сотрудничающий с Датским музеем естественной истории, подтвердил: это обычные дельфины (Delphinus delphis).

«Это настоящая сенсация. Такого зрелища никогда раньше не фиксировали во внутренних датских водах», — подчеркнул ученый.

Морской биолог Михаэль Гансен предполагает, что млекопитающие оказались в центре Копенгагена, преследуя добычу. Вероятно, они охотились на косяки сельди, сайды или трески, которые сейчас есть в акватории порта. Благодаря эхолокации эти искусные охотники с легкостью ориентируются даже в закрытых гаванях.

Дельфины в Дании. / © dr.dk

Настоящий ажиотаж в столице

Новость о редких гостях вызвала настоящий «дельфиний бум». Несмотря на зимнюю прохладу, сотни людей отправились на набережную. Студенты-биологи и преподаватели бросали дела, чтобы увидеть животных своими глазами. Местные жители в зимних куртках часами караулят у воды в надежде на удачный кадр.

Дельфины в Дании. / © dr.dk

Останутся ли дельфины в гавани надолго — прогнозировать сложно. Биологи вспоминают известного дельфина Делле, жившего вблизи Свендборга несколько лет, однако отмечают, что гости могли уже вернуться в открытое море. Во всяком случае для Копенгагена этот визит уже стал главным событием недели.

