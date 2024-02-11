Настоящее чудо: спасение трехлетнего ребенка, который 60 часов находился под завалами

На острове Минданао, расположенном в южной части Филиппин, спасли 3-летнюю девочку, которая 60 часов находилась под завалами, образовавшимися в результате оползня. Она была среди десятков пропавших без вести людей. В настоящее время общее число погибших выросло до 27.

Об этом пишет The Guardian.

Девочку нашли, когда спасатели руками и лопатами искали уцелевших в селе Масара на южном острове Минданао.

Как сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Эдвард Макапили, отец девочки видел своего ребенка перед тем, как его доставили в медицинское учреждение.

Оползень произошло 6 февраля вечером, он разрушил дома и поглотил три автобуса и джип, которые должны были забрать рабочих из "золотых рудников".

Из-за гористого рельефа, сильных осадков и массовой вырубки лесов в результате добычи полезных ископаемых оползни являются частым явлением на островах архипелага.

В течение последних недель в некоторых районах Минданао дожди усилились. Это привело к десяткам оползней и наводнений.

Сотням семей из Масары и четырех близлежащих сел пришлось эвакуироваться из своих домов и прятаться в центрах экстренной помощи из-за опасений новых оползней.

В школах приостановили занятия.

Напомним, землетрясение вызвало панику среди жителей города в Италии.

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