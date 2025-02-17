Настоящее имя Джека-потрошителя раскрыто через 130 лет благодаря большому прорыву в ДНК – фото

Ученые и исследователи наконец-то выяснили, кем был человек, стоявший за жестокими преступлениями.

Спустя 130 лет после совершения преступлений Джека-потрошителя ученым удалось установить его подлинную личность благодаря большому прорыву в области ДНК-технологий.

Об этом сообщает Daily Mail.

Печальный серийный убийца, нагонявший страх и ужас на Лондон после серии безжалостных убийств женщин, стал настоящей головоломкой для полиции и историков с момента убийств в 1888 году.

Его жестокие убийства, во время которых он калечил тела женщин, долгое время оставались нераскрытыми.

Писатель и исследователь резника Рассел Эдвардс купил шаль, найденную на одной из жертв, Кэтрин Эддоус, на аукционе в 2007 году.

Теперь он смог выделить ДНК из окровавленной одежды и использовать ее, чтобы определить, что Джек-резник был человеком по имени Аарон Космински.

Аарон Космински / Фото: Russell Edwards

Перед тем, как объявить о своем шокирующем открытии, Эдвардс нанял команду экспертов, в частности криминалистов, для предоставления разъяснений по поводу совпадения ДНК, чтобы убедиться, что он был правильным. Открытие подлинного лица убийцы было подтверждено на 100%.

ДНК Космински была найдена на пропитанном кровью шарфе Эддоус, а также ее ДНК. Считается, что Космински был польским парикмахером, переехавшим в Лондон в начале 20-х годов.

На момент убийства ему было около 23 лет. Жертвы известны как "каноническая пятерка" — Мэри Энн Николс, Энни Чепмен, Элизабет Страйд, Мэри Джейн Келли и Кэтрин Эддоус — были убиты в течение девяти недель, начиная с пятницы 31 августа по пятницу 9 ноября в 1888 году.

Публикация о Джеке-потрошителе / Фото: Getty Images

В ходе расследования, которое велось в прямом эфире, Космински фактически был одним из подозреваемых. Однако он избежал какой-либо ответственности и впоследствии скончался в психбольнице в 1919 году.

По словам исследователя Эдвардса, он обнаружил, что Космински якобы являлся частью невероятно тайной и эксклюзивной организации масонов. Считается, что они могли оградить его от любых обвинений со стороны полиции.

Хотя через 130 лет дело наконец-то удалось раскрыть. И именно один из родственников Космински помог Эдвардсу разгадать одну из самых запутанных загадок истории. Исследователю помогла праправнучка старшего брата Космински, которая предоставила образец ДНК, в конце концов совпавший с образцом, найденным на шале Кэтрин.

После того, как Карен Миллер, пра-пра-правнучка жертвы Кэтрин Эддоус, узнала о личности Джека-потрошителя, она заявила, что это откровение поможет "поставить точку" в деле.

Теперь она призывает к проведению расследования, надеясь наконец добиться справедливости для жертв, и другие потомки убитых женщин согласны с этим.

Публикация о Джеке-потрошителе / Фото: Getty Images

Карен рассказала изданию: "Установление настоящего лица в суде, который может рассмотреть все доказательства, было бы формой правосудия для жертв. У нас есть доказательства. Теперь у нас есть это расследование, чтобы юридически назвать имя убийцы. Имя Джек-потрошитель стало сенсационным, оно вошло в историю как этот знаменитый персонаж. Все было вокруг него, этого культового имени, но люди забыли о жертвах, не имевших правосудия в то время. А как насчет настоящего имени человека, который это сделал? Назвать подлинное имя этого человека в суде, который может рассмотреть все доказательства, было бы формой правосудия для жертв".

Дальние родственники Космински также призвали провести расследование, чтобы наконец узнать правду. Трижды двоюродная племянница Космински, Аманда Пулос, сказала: "Я более чем счастлива наконец-то установить, что на самом деле произошло".

Напомним, таинственная "мама с драгоценностями" наконец-то идентифицирована через 43 года после убийства. Десятилетиями закрытое дело было существенно актуализировано с помощью судебно-генетической генеалогии.

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