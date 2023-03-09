Настоящее лицо Иванишвили: как Грузию избавить от местного "Януковича"

Договоренности с Путиным помогли Иванишвили захватить власть в Грузии.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал депутат грузинского парламента (2012-2015), заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Одесской области (2015-2016) Давид Сакварелидзе.

“С начала войны все поняли позицию властей Иванишвили. Власть – это он и никто кроме него ничего не решает. Это человек, разбогатевший и заработавший миллиарды в России. Уже потом в Грузии готовился входить в политику, тратил деньги на благотворительность, подкупая разных деятелей культуры и общественных деятелей, лидеров и других. В решающий момент, когда пришло время, договорился с Путиным, ему дали возможность продать несколько своих бизнесов, вывезти из России $2,5 млрд. и он зашел в политику. Назвал свою партию "Грузинская мечта", что все будет хорошо, деньги посыпятся, нормализуем отношения с Россией, войны больше не будет, он ничего навязывать тоже не будет, как навязывала бывшая проевропейская власть, жить будем спокойно", — пояснил Давид Сакварелидзе.

Также он добавил, что сейчас люди в Грузии понимают, что их просто обманули. С началом войны в Украине Иванишвили ведет безумную пропаганду относительно того, что Украина вместе с Западом хотят навязать Грузии войну, чтобы грузинские женщины и дети так же умирали от российских ракет, а он единственный, кто этого не допускает, говорит эксдепутат грузинского парламента.

“То есть он как гарант мира и порядка в Грузии. Политический мусор, который он собирал, к сожалению, захватил страну. Никто не оказывает влияния на Иванишвили. Я надеюсь, что Запад наконец-то проснется и поймет, что с такими мерзавцами, ворами и барыгами широкого масштаба нельзя иметь отношения, как с обычными политиками. С ними нужно общаться как с преступниками. Все это заканчивается плохо – как закончилось в России с Януковичем”, — подчеркнул Сакварелидзе.

Напомним, что, несмотря на более 130 задержанных за два дня протеста, грузины в Тбилиси заставили партию властей отозвать закон об иноагентах.

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