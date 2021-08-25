Настоящие политические баталии в парламенте Армении: народные депутаты во второй раз пошли врукопашную

Настоящие политические баталии в парламенте Армении: народные депутаты во второй раз пошли врукопашную

Один из депутатов получил травму глаза и был госпитализирован.

В среду, 25 августа, в парламенте Армении второй раз за день произошла драка между провластными народными депутатами и представителями оппозиции. Работу законодательного органа пришлось прекратить.

Как сообщает Telegram-канал Sputnik, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Назарян во время схватки получил травму глаза и был госпитализирован.

Драка возникла при обсуждении программы правительства на ближайшие пять лет, когда представитель оппозиции Ваге Акопян обвинил депутатов правящей фракции "Общественный договор" в популизме.

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Ему грубо ответили из зала, и Акопян бросился в сторону обидчика, где его встретил ударом ноги депутат от правящей партии Ваагн Алексанян. После этого началась массовая драка, заседание парламента было прервано, трансляция — отключена.

Впервые заседание парламента прервали, когда провластный депутат назвал всех предыдущих министров обороны предателями. После этих слов в зале началась перепалка, в которую включился бывший министр обороны Сейран Оганян, который бросил в оратора пластиковую бутылку.

В парламенте Армении произошла драка между депутатами от оппозиции и власти. На депутата из фракции «Гражданский договор» Айка Саргсяна полетели бутылки после одного из заявлений. pic.twitter.com/F8DC8yNACt — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 25, 2021

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись в июне этого года. Победу одержала партия "Общественный договор", которую возглавляет третий раз назначенный премьер-министром Никол Пашинян.

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