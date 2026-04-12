Настоящие виртуозы: из кого получаются лучшие пилоты боевых дронов

Морпехи США / © Associated Press

В Корпусе морской пехоты США пришли к неожиданному выводу, что лучшими операторами ударных беспилотников часто становятся не геймеры, а люди с опытом управления техникой в реальной жизни, в том числе мотоциклисты или водители лодок.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на инструкторов учебного центра 1-й дивизии морской пехоты в Калифорнии.

Сначала военные предполагали, что молодые бойцы поколения Z, выросшие из видеоигр, будут иметь преимущество в управлении дронами. Игровой опыт помогает быстрее освоить симуляторы.

Однако во время реальных тренировок выяснилось, что управление боевыми дронами с нагрузкой, в том числе взрывчаткой, требует совсем других навыков. По словам майора Майка Оливареса, это больше похоже на управление мотоциклом — необходима точность и ощущение механики.

Главная сложность управления боевыми дронами

Основная сложность состоит в чувствительных джойстиках управления. Даже небольшой вес боевого заряда изменяет поведение дрона в воздухе, что требует деликатного контроля.

В ходе обучения оказалось, что более 20% курсантов не справляются именно из-за трудностей с управлением в реальных условиях, особенно при переходе от симуляторов к боевым системам.

Чтобы решить проблему, инструкторы усовершенствуют тренировки: используют дроны с более реалистичным сопротивлением управления и работают над обновлением симуляторов, чтобы они точнее воспроизводили боевые условия.

Учебный курс длится три недели и стремится подготовить как можно больше военных. В перспективе каждый год планируют обучать до 500 бойцов.

В морской пехоте отмечают: дроны уже стали ключевым элементом современной войны, что подтверждает опыт военных действий в Украине.

«В то же время идеальный оператор дрона — это не только человек с хорошей моторикой, но и тот, кто быстро адаптируется к новым технологиям и способен креативно применять их на поле боя», — отмечают специалисты.

