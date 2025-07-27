- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 343
- Время на прочтение
- 1 мин
Настоящий ад в Турции: температура воздуха поднялась до +50
26 июля в Турции был зафиксирован новый температурный рекорд для континентальной Европы.
В Турции зафиксирован новый температурный рекорд: в Силопе, провинция Ширнак, температура воздуха достигла +50,5°.
Об этом сообщает Turkiye Today.
По данным Главного управления метеорологии Турции, этот показатель стал самым высоким за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Ранее рекорд принадлежал Эскишехиру, где в августе 2023 года температура достигла +49,5°.
Отмечается, что жара охватила не только Ширнак. В ряде других регионов страны температура также приблизилась к рекордным отметкам.
Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни температура воздуха в Турции будет оставаться выше средних многолетних значений.
Предыдущий рекорд составил +48,8 °C и был установлен в августе 2021 года на Сицилии, Италия. Этот показатель был официально подтвержден Всемирной метеорологической организацией в 2024 году.
Сейчас Европа, Азия, США и Ближний Восток переживают волну чрезвычайной жары. По данным Copernicus, температура поверхности Средиземного моря, включая Эгейское, превышает средние показатели за период 1992-2020 годов на +3°C.
Синоптики предупреждают о продлении экстремальных погодных условий в ближайшие дни.
Напомним, европейская жара, которая уже повлекла за собой тысячи смертей в странах ЕС, досталась и до Украины. Украинские синоптики прогнозируют, что август 2025 года будет преимущественно сухим и жарким, что требует от граждан особого внимания к своему самочувствию и соблюдению правил безопасности.