Настоящий ад в Турции: температура воздуха поднялась до +50

Турция страдает от жары / © Associated Press

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В Турции зафиксирован новый температурный рекорд: в Силопе, провинция Ширнак, температура воздуха достигла +50,5°.

Об этом сообщает Turkiye Today.

По данным Главного управления метеорологии Турции, этот показатель стал самым высоким за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Ранее рекорд принадлежал Эскишехиру, где в августе 2023 года температура достигла +49,5°.

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Отмечается, что жара охватила не только Ширнак. В ряде других регионов страны температура также приблизилась к рекордным отметкам.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни температура воздуха в Турции будет оставаться выше средних многолетних значений.

Предыдущий рекорд составил +48,8 °C и был установлен в августе 2021 года на Сицилии, Италия. Этот показатель был официально подтвержден Всемирной метеорологической организацией в 2024 году.

Сейчас Европа, Азия, США и Ближний Восток переживают волну чрезвычайной жары. По данным Copernicus, температура поверхности Средиземного моря, включая Эгейское, превышает средние показатели за период 1992-2020 годов на +3°C.

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Синоптики предупреждают о продлении экстремальных погодных условий в ближайшие дни.

Напомним, европейская жара, которая уже повлекла за собой тысячи смертей в странах ЕС, досталась и до Украины. Украинские синоптики прогнозируют, что август 2025 года будет преимущественно сухим и жарким, что требует от граждан особого внимания к своему самочувствию и соблюдению правил безопасности.