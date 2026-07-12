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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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274
Время на прочтение
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"Настоящий американский патриот": Трамп высказался о смерти Линдси Грэмма и потере для США

Глава Белого дома эмоционально отреагировал на внезапную потерю одного из самых влиятельных сенаторов-республиканцев и поделился своим мнением о его роли в истории США.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Сенатор Линдси Грэм

Сенатор США Линдси Грэм / © Associated Press

В воскресенье, 12 июля, президент США Дональд Трамп прокомментировал внезапную смерть 71-летнего влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма. Американский лидер назвал политика одним из лучших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Реакция Трампа

По словам Дональда Трампа, все детали по организации церемонии прощания с выдающимся политиком будут объявлены чуть позже.

«Он всегда упорно работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать», — написал президент США.

Известный сенатор ушел из жизни вечером в субботу, 11 июля, после короткой и внезапной болезни , а экстренные службы зафиксировали у него остановку сердца. По данным полицейского сканера, парамедики выносили мужчину из его дома на Капитолийском холме на носилках в машину скорой помощи.

Поддержка Украины и визит в Киев

Незадолго до своей смерти американский политик посетил Киев, где заявил о большей приверженности Дональда Трампа к Украине . По словам Грэма, глава Белого дома был сильно поражен успехами украинских сил на поле боя и отечественными военными технологиями. Сенатор объяснял, что президент США любит победителей и прекрасно видит, как украинская армия оказывает на Россию очень серьезное давление.

Линдси Грэм всегда оставался последовательным поклонником Украины в команде Дональда Трампа. Он продолжал активно поддерживать украинцев в войне с Россией даже после политического скандала в Белом доме в феврале 2025 года, который вызвал определенное охлаждение отношений между лидерами двух государств. Семья покойного уже поблагодарила всех за молитвы и попросила уважать ее право на конфиденциальность в это очень тяжелое время.

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Дата публикации
Количество просмотров
274
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