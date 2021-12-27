"Настоящий гуманист": мир оплакивает смерть нобелевского лауреата и борца с апартеидом Десмонда Туту

Десмонда Туту считали нравственным сознанием ЮАР.

В Южно-Африканской Республике умер англиканский архиепископ Десмонд Туту, также известный как "Арка", лауреат Нобелевской премии мира, бескомпромиссный противник апартеида, а также активист за расовую справедливость и права ЛГБТ.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что священнослужитель мирно ушел из жизни в воскресенье, 26 декабря, в Центре по уходу за больными Oasis в Кейптауне. Ему было 90 лет. Указывается, что в 1997 году Туту диагностировали рак простаты, а с 2015 года его несколько раз госпитализировали.

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Перед похоронами Туту в Кейптауне запланирован семидневный траур, в том числе два дня прощания, экуменическая служба и англиканская заупокойная месса в соборе Святого Георгия.

В воскресенье южноафриканцы, мировые лидеры и люди во всем мире оплакивали смерть архиепископа, считавшегося "нравственным сознанием" страны.

Президент ЮАР Сирилл Рамафоса, в частности, заявил о "еще одной главе скорби в прощании страны с поколением выдающихся южноафриканцев, завещавших нам свободную Южную Африку".

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"От тротуаров сопротивления в Южной Африке до кафедр больших соборов, культовых сооружений мира и престижной церемонии вручения Нобелевской премии мира "Арка" зарекомендовал себя как несектантский, инклюзивный поборник всеобщих прав человека", — высказался лидер страны.

Экс-президент США Барак Обама охарактеризовал Туту как "нравственный компас для меня и многих других".

"Вселенский дух, архиепископ Туту был поклонником борьбы за освобождение и справедливость в своей стране, но также беспокоился несправедливостью повсюду. Он никогда не терял озорного чувства юмора и готовности обретать человечность в своих противниках", — сказал бывший американский лидер.

А изгнанный духовный лидер Тибета и друг Туту Далай-лама отметил, что жизнь активиста была "полностью посвящена служению своим братьям и сестрам для всеобщего блага". "Он был настоящим гуманистом", – подчеркнул он.

Туту страстно, неустанно и ненасильственно работал над свержением апартеида — жестокого режима угнетения черного большинства, продолжавшегося в Южно-Африканской Республике несколько десятилетий и закончившегося только в 1994 году.

Жизнерадостный, прямолинейный священнослужитель сначала стал первым черным епископом Йоханнесбурга, а затем — англиканским архиепископом Кейптаунским.

"Арка" стал выдающейся фигурой в истории своей страны, и лауреат Нобелевской премии Нельсон Мандела, став президентом ЮАР в 1994 году, назначил Туту главой Комиссии по установлению истины и примирения, раскрывшей преступления апартеида.

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