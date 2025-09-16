ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1543
Время на прочтение
2 мин

"Настоящий подарок Путину": в Чехии могут отменить инициативу по боеприпасам для Украины

Инициатива Чехии по поставке боеприпасов для Украины может оказаться под угрозой отмены из-за позиции лидера популистской партии и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрей Бабиш

Чешский политик и эксремьер Андрей Бабиш / © Associated Press

Успешная инициатива Чехии по поставкам более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подверглась критике внутри страны. Партия ANO, лидирующая в опросах накануне октябрьских парламентских выборов, заявляет о намерении отменить ее. Лидер партии и бывший премьер-министр Андрей Бабиш считает, что инициатива слишком дорога для налогоплательщиков, а деньги следует тратить на «собственный народ».

Об этом пишет Politico.

Политические разногласия и обвинения

Андрей Бабиш назвал инициативу «гнилой» и заявил, что отменит ее, если вернется к власти. Его однопартиец Карел Гавличек утверждает, что в проекте "неуместная доходность, плохое качество и сомнительные поставщики". Он считает, что такой проект должен руководствоваться на уровне НАТО.

В то же время действующее правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой защищает инициативу. Министр иностранных дел Ян Липовский предупредил, что "любая остановка инициативы была бы настоящим подарком Путину". Он добавил, что говорящие об этом «играют с безопасностью Европы».

Проблемы с прозрачностью и общественное мнение

Инициатива столкнулась с критикой из-за якобы отсутствия прозрачности. Однако, по словам Алеша Витечки, руководителя Межправительственного агентства оборонного сотрудничества, вся информация о пожертвованиях отчитывается еженедельно, хотя детали, такие как цены и тип боеприпасов, не могут быть раскрыты из соображений безопасности.

По данным опроса, проведенного в июне, 49% чехов считают, что поддержка Украины чрезмерна. Аналитик Иржи Таборский объясняет, что чехи не видят смысла посылать военную помощь, поскольку мало кто верит в скорую победу Украины. Партия Бабиша пользуется этими настроениями, чтобы атаковать проект.

«Один из самых больших столбов нашей поддержки – это краудфандинг. Я поражен тем, насколько чешский народ полезен, когда я вижу взносы, например, на гаубицы или вертолеты», — сказал Витечка.

Он добавил, что щедрость чехов обусловлена исторической памятью об оккупации нацистской Германией в 1938 году и советскими войсками в 1968 году.

Напомним, США возобновляют поставки оружия Украине на средства союзников по НАТО. Администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи по новой модели финансирования.

Дата публикации
Количество просмотров
1543
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie