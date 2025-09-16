"Настоящий подарок Путину": в Чехии могут отменить инициативу по боеприпасам для Украины

Чешский политик и эксремьер Андрей Бабиш / © Associated Press

Успешная инициатива Чехии по поставкам более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подверглась критике внутри страны. Партия ANO, лидирующая в опросах накануне октябрьских парламентских выборов, заявляет о намерении отменить ее. Лидер партии и бывший премьер-министр Андрей Бабиш считает, что инициатива слишком дорога для налогоплательщиков, а деньги следует тратить на «собственный народ».

Об этом пишет Politico.

Политические разногласия и обвинения

Андрей Бабиш назвал инициативу «гнилой» и заявил, что отменит ее, если вернется к власти. Его однопартиец Карел Гавличек утверждает, что в проекте "неуместная доходность, плохое качество и сомнительные поставщики". Он считает, что такой проект должен руководствоваться на уровне НАТО.

В то же время действующее правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой защищает инициативу. Министр иностранных дел Ян Липовский предупредил, что "любая остановка инициативы была бы настоящим подарком Путину". Он добавил, что говорящие об этом «играют с безопасностью Европы».

Проблемы с прозрачностью и общественное мнение

Инициатива столкнулась с критикой из-за якобы отсутствия прозрачности. Однако, по словам Алеша Витечки, руководителя Межправительственного агентства оборонного сотрудничества, вся информация о пожертвованиях отчитывается еженедельно, хотя детали, такие как цены и тип боеприпасов, не могут быть раскрыты из соображений безопасности.

По данным опроса, проведенного в июне, 49% чехов считают, что поддержка Украины чрезмерна. Аналитик Иржи Таборский объясняет, что чехи не видят смысла посылать военную помощь, поскольку мало кто верит в скорую победу Украины. Партия Бабиша пользуется этими настроениями, чтобы атаковать проект.

«Один из самых больших столбов нашей поддержки – это краудфандинг. Я поражен тем, насколько чешский народ полезен, когда я вижу взносы, например, на гаубицы или вертолеты», — сказал Витечка.

Он добавил, что щедрость чехов обусловлена исторической памятью об оккупации нацистской Германией в 1938 году и советскими войсками в 1968 году.

Напомним, США возобновляют поставки оружия Украине на средства союзников по НАТО. Администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи по новой модели финансирования.