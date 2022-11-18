"Настоящую войну мы проиграли": стало известно, что так называемые "российские элиты" думают о крахе РФ на фронте

Политики и бизнесмены РФ больше не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию в Украине, поэтому так называемые "российские элиты" стараются не выступать публично с милитаристскими речами.

Отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для так называемых "российских элит". Теперь в ближайшем круге Путина убеждены, что "настоящую войну Россия проиграла".

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на анонимные источники, близкие к администрации российского диктатора.

"Началось понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой стороны, будет запрос на нормализацию и стабилизацию", — рассказал собеседник, близкий к "ближнему кругу" Владимира Путина.

"Медуза" пишет, что так называемый "повар Путина" и главарь наемников ЧПК "Вагнера" Евгений Пригожин решил создать собственное "патриотическое консервативное движение", которое в будущем может превратиться в партию.

Между тем в политическом блоке администрации Путина настроены несколько более оптимистично. Один из собеседников "Медузы" объясняет: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус по поддержке Украины" из-за необходимости дешевых энергоносителей.

Еще одна надежда Кремля, по информации источников "Медузы", – резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка Владимира Зеленского. На чем основывается ожидание таких событий — неизвестно.

Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.

Однако после отступления из Херсона война для России зашла в тупик. Однако даже теперь Москва не собирается искать мир — сначала РФ попытается изменить тактику. Для обычных россиян, в отличие от "элит", отступление из Херсона ничего не изменило.

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Российское общество почти не замечает происходящего на фронте, ему это не интересно. Так называемое "присоединение Херсона" российская пропаганда еще не успела "продвинуть в массы" — это перекрыла информация о мобилизации. Люди не слишком активно восприняли информацию о Херсоне и поэтому легко принимают официальные объяснения пропаганды, мол, его "необходимо было оставить".

Источники "Медузы" среди политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию. В частности, собеседник издания в одном из региональных отделений "Единой России" резюмировал: "То, что случилось в Херсоне, воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, о котором вроде бы и подозревали, но не настолько".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать чувство чужой войны".

"Раньше "спецоперация" была фоном, который, возможно, даже вызвал повод для гордости. Особенно если ты ничем, кроме официальной информации, не интересовался. После мобилизации — это часть жизни, но тебя об этих решениях никто не спросил... Это там наверху воюют (да еще и без успехов), а влияет на нас", — рассказывают в РФ.

Подобные настроения проникают и в администрацию президента Путина, и в российское правительство. Источники "Медузы" признали, что на фоне постоянных военных поражений их стало еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства страны".

"Нас ни о чем не информируют, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть", — объяснил близкий к правительству РФ собеседник "Медузы" и добавил, что "гнетущее впечатление", в частности, произвели матения Кремля по "зерновому соглашению".

Отмечается, что среди чиновников РФ все умнее кажется позиция представителей "элиты", которые "не вписываются в спецоперацию полностью". Во время войны среди российского высшего чиновничества сформировалась так называемая "партия молчания". Ее представители предпочитают добросовестно выполнять отдельные поручения "высшего руководства", связанные с войной, но открыто с милитаристскими речами не выступают. Среди представителей этой партии собеседники "Медузы" выделяли премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Однако, по словам источников "Медузы", несмотря на все недовольство, российские чиновники и бизнесмены не намерены предпринимать какие-либо действия против Путина: "Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось".

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