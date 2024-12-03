Настоятель храма скрывал 73 трупа: его объяснение шокировало

По его словам, трупы использовались для обучения "осознанию смерти", чтобы помочь монахам противостоять страху смерти, углубить духовную практику.

Настоятель тайского храма шокировал после того, как его поймали на сокрытии по меньшей мере 73 трупов, которые, по его словам, использовались для "обучения" монахов медитации.

Об этом сообщает SCMP.

В дополнение к этой удивительной находке, в пруду на территории храма было найдено более 600 крокодилов, что ошеломило многих.

22 ноября тайская полиция провела рейд в знаменитом храме Тхипхаксонг Па Сангнаятхам в Пхотхале, расположенном в юго-западной части провинции Пхичит в центральном Таиланде, где было обнаружено 41 тело.

Согласно местным сообщениям, храм, расположенный в тихом лесу на площади около 16 000 квадратных метров, был известен своими духовными практиками и поддерживался многочисленными поклонниками, а земля даже была пожертвована последователями.

На большой территории храма есть медитационный центр под открытым небом, четыре столовых для посетителей и монахов, а также несколько бамбуковых павильонов для медитации, в каждом из которых полиция нашла по 4-5 гробов.

Кроме того, во дворе храма расположен огромный крокодиловый пруд, в котором проживает более 600 крокодилов, и, как сообщается, служит для исполнения желаний. Окруженный высокими заборами, пруд с крокодилами недоступен для посетителей, которые могут только наблюдать и практиковать на расстоянии.

Настоятель тайского храма скрывал 73 трупа / Фото: Weibo

Монахи храма объяснили, что обнаруженные трупы принадлежат лицам, перед смертью отдавшим свои тела в залог храма, большинство из которых были либо учениками храма, либо членами семей этих учеников.

Чтобы подтвердить это, монахи показали полиции свидетельства о смерти и договоры о пожертвованиях. Однако, в дополнение к этому шокирующему открытию, 26 ноября власти нашли еще 32 трупа в другом храме в районе Банг Мун Нак в южной части провинции Пхичит. Позже выяснилось, что оба храма были связаны с настоятелем Фра Аджан Саи Фон Пандито, известным своими учениями о "ясновидении" и "чувстве" во время своих визитов в разные храмы.

Настоятель тайского храма скрывал 73 трупа / Фото: Weibo

Настоятель защищался от обвинений в незаконной деятельности, утверждая, что трупы использовались как форма обучения "осознанию смерти" в медитации, помогая монахам противостоять и преодолевать страх смерти, углубляя их духовную практику.

Далее он описал этот метод как свою личную "инновацию" и подчеркнул, что он преследовал цель повысить психологическую устойчивость и дисциплину монахов. Он также отметил, что многие монахи приезжали к нему, чтобы научиться этой уникальной технике медитации.

Полиция изъяла тела, приказала храмам прекратить любую деятельность, связанную с этим, и начала расследование, чтобы установить личности и происхождение тел.

Параллельно Национальное управление буддизма Таиланда начало расследование этого дела.

Напомним, недавно СБУ задержала клирика УПЦ МП, который шпионил за защитниками Харькова. 43-летний священник шпионил для российских войск, предоставляя данные о силах обороны в Харьковской области.

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