Наступали на голову, мочились и насиловали: правозащитники показали шокирующее видео пыток в тюрьмах РФ

В общем получено 40 гигабайт ужасных записей, которые правозащитники планируют поэтапно публиковать.

Российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал 17-минутное видео, снятое в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке, содержащее сцены пыток и изнасилований заключенных.

Видео (18+ содержит сцены жестокого насилия) опубликовано на официальном YouTube-канале правозащитной организации.

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"Это видео и другие материалы, которые есть в нашем распоряжении и также во ФСИН, доказывают то, что в отношении заключенных регулярно происходили тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, которые тщательно скрывались и за совершение которых до нашей огласки до сих пор не предъявлено обвинения ни одному садисту, капо и сотруднику ФСИН", - написал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин на странице в Facebook.

Так, одно из видео было снято, как утверждает Gulagu.net, в саратовской областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН. На нем связанного голого мужчину, лежащего на полу, держат несколько человек. Ему задают вопрос о том, какая у него статья, и относительно назначенного ему срока наказания. В то же время один из мужчин начинает на него мочиться.

На следующем видео обнаженный человек лежит на полу. Человек за кадром несколько раз задает ему вопрос: "Ты раньше по жизни кем был?" — после чего наступает ему ногой на голову.

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Еще на одном видео зафиксирована сцена изнасилования, она датирована июнем 2020 года. Жертва изнасилования — связанный человек, лежащий на кровати, похожей на больничную.

Правозащитный проект Gulagu.net 4 октября объявил, что получил 40 гигабайт записей пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. "Секретный архив" передал правозащитникам программист, который в течение пяти лет во время своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратовской области, пишет РБК.

Отмечается, что 5 октября, после публикации трех записей издевательств и изнасилований заключенных в саратовской туберкулезной больницы ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний и Генпрокуратура начали проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Глава управления ФСИН по Саратовской области подал в отставку. Напомним: Ранее российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал жуткие фотографии со сценами сексуального насилия над заключенными в туберкулезной больнице в городе Саратове. Всего в ролике пять фотографий, на которых скрыто лицо. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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