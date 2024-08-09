Наступление на Курскую область: в ISW оценили, чем "прорыв" обернется для Путина

Кремль будет пытаться вернуть под контроль территорию области.

Значительные украинские успехи в Курской области РФ станут стратегическим ударом по многолетним усилиям диктатора-президента Владимира Путина, направленных на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Именно поэтому, считают американские специалисты, Кремль будет пытаться вернуть российскую территорию в Курской области, захваченную украинскими войсками, и прекратить украинскую активность вглубь России.

Отмечается, что 8 августа Путин провел виртуальную встречу с и. главы Курской области Алексеем Смирновым по операциям в регионе и заявил, мол, "в общем-то знает ситуацию, но все же хотел бы услышать оценку ситуации Смирновым". Якобы чиновник и "Фюрер" не обсуждали попытки армии РФ отразить украинские силы и изобразили российское правительство эффективно работающим над обеспечением безопасности гражданского населения и социальной и денежной компенсации.

В свою очередь, российские милблогеры выразили обеспокоенность по поводу безопасности мирных жителей и неорганизованной эвакуации гражданского населения из региона.

"Путин, вероятно, считает – должен отреагировать на предполагаемую угрозу гражданскому населению, чтобы заверить российскую общественность, что ситуация под контролем, и избежать значительного внутреннего недовольства", – говорится в отчете.

Отметим, 7 августа Смирнов заявил, что ситуация "находится под личным контролем Путина", увязав с президентом успех России в отпоре украинских войск в Курской области и смягчение соответствующих гражданских вопросов.

"Раньше Кремль считал себя способным быстро реагировать на проукраинские рейды в Россию. Москва, вероятно, считает, что значительные территориальные достижения Украины в РФ представляют угрозу усилиям Кремля создать стабильный режим в контроле внутренней безопасности в России и эффективный менеджер войны в Украине", — говорится. в отчете Института изучения войны.

Напомним, и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, как "фюрер" Владимир Путин отреагировал на "прорыв" в Курской области. Мол, диктатор-президент "держит ситуацию на личном контроле", а также "пообещал поддержку Курской области по всем направлениям".

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