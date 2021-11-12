Наступление на свободу слова: в Мьянме американского журналиста приговорили к 11 годам тюрьмы

Наступление на свободу слова: в Мьянме американского журналиста приговорили к 11 годам тюрьмы

Дэнни Фенстеру дали максимальные сроки.

Суд Мьянмы, где произошел военный переворот, вынес приговор американскому журналисту: главного редактора онлайн-издания Дэнни Фенстера приговорили к 11 годам тюрьмы.

Об этом рассказали 12 ноября в ТСН.12:00.

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Журналисту дали максимальные сроки по обвинению в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями. Кроме того, на следующей неделе американец снова предстанет перед судом по обвинениям в терроризме и подстрекательству к мятежу, по которому ему грозит пожизненное заключение.

К слову, Дэнни Фенстер стал одним из около 30 представителей прессы, оказавшихся в заключении после военного переворота в этом году. Во время него погибло более тысячи человек, а еще девять тысяч попало в тюрем. Новые власти жестко ограничили свободу слова и закрыли ключевые СМИ. Поэтому правозащитные организации призывают мир к решительным действиям и санкциям против военных.

Как сообщалось, День Вооруженных сил, который в Мьянме отмечают 27 марта, стал наиболее кровопролитным для страны. Пока в столице шел праздничный парад, силовики жестоко разгоняли демонстрантов.

27 апреля в Мьянме повстанцы из этнического меньшинства Каренатаковали аванпост правительственной армии недалеко от границы с Таиландом

15 июня военная хунта сожгла деревню Кинмен в округе Магуэ, в котором проживает около тысячи человек. Таким образом, силовики надеялись подавить протесты против госпереворота.

1 августа руководство армии, которое шесть месяцев назад совершило военный переворот, продлило чрезвычайное положение и пообещало провести выборы через два года.

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