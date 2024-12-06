Наступление повстанцев в Сирии: Асад отказался от переговоров с Эрдоганом

Турецкий президент отметил, что целью наступления повстанцев, по всей видимости, будет столица страны — Дамаск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения боевых действий между оппозицией и правительственными силами в Сирии пытался встретиться для переговоров с сирийским лидером Башаром Асадом.

Об этом он сообщил в пятницу, 6 декабря, во время пресс-конференции, сообщает турецкое издание TRT Haber.

По словам турецкого лидера, он следит за маршем оппозиционных к Асаду сил через донесение разведки и сообщения в СМИ. Он отметил, что целью наступления повстанцев, очевидно, будет столица страны – Дамаск.

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“Мы позвонили Асаду, сказав: “Приходи и давай вместе определим будущее Сирии”. К сожалению, мы не получили положительного ответа на этот счет”, – сказал Эрдоган.

При этом турецкий президент выразил надежду, что марш оппозиции в Сирии "продолжится без инцидентов и проблем".

“На данный момент, после Идлиба, Хомс снова в руках оппозиции и идет наступление на Дамаск. Эти проблемные марши, которые продолжаются по всему региону, не являются тем, чего мы хотим, мы их не хотим”, — заверил Эрдоган.

Накануне, 5 декабря, Совет национальной безопасности Турции объявил о поддержке территориальной целостности Сирии и выразил готовность внести любой необходимый вклад в стабильность в Сирии.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган по телефону поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Политики обсудили обострение ситуации в Сирии.

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