Наступление "Талибана": США эвакуируют дипломатов и граждан из Кабула

Всех работников посольства хотят вывезти до 17 августа.

Соединенные Штаты Америки проводят эвакуацию своих дипломатов в Кабуле из-за наступления "Талибана".

Об этом сообщает издание CNN.

Отмечается, что цель операции — вывезти всех сотрудников посольства США до утра вторника, 17 августа. По возможности, это пытаться сделать быстрее, ведь эвакуацию будут проводить круглосуточно.

Со ссылкой на собственные источники CNN сообщает, что вертолеты непрерывно перевозят персонал из посольства в аэропорт. По плану, сначала вывозить персонал посольства. Дальше — граждан США и владельцев специальных иммиграционных виз. Кроме того, распускают местных жителей, работающих в дипучреждении.

Издание сообщает, что большинство дипломатов отправятся в аэропорт в Кабуле, а затем в США. По данным источников, небольшое количество основного персонала, в том числе ведущий американский дипломат в стране, пока остается в аэропорту Кабула. Это значит, что посольство США в Кабуле будет закрыто — по крайней мере ближайшие несколько дней.

Как сообщалось, "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. Утром 15 августа Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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