Наступление украинских Вооруженных сил в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние по всей территории военных действий.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Американские специалисты пишут, что владение Россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 г. заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонные операции. Впрочем, прорыв в Курской области заставило Кремль и российское военное командование отреагировать и опрокинуть силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

"Диктатор-президент РФ РФ "Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что у Украины нет возможности перехватить эту инициативу, а способность ВСУ достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение лежащие в основе оперативно-стратегические предположения нынешних российских наступательных усилий в Украине", — говорится в отчете.

Реакция Москвы может потребовать от российского военного командования рассматривать потребности в личном составе и материально-технических средствах для защиты границы как часть плана кампании на всей территории военных действий, следовательно, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми Россия ранее не сталкивалась.

"Украинская операция в Курской области и последующие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, и какой Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года", — отмечают в ISW.

Отношение России к международной границе как к "спящему фронту" придало ей большую гибкость в накоплении и привлечении человеческих и материальных ресурсов для военных операций в Украине. Аналитики также добавляют, что Россия потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной границы, но не опрокинула туда достаточное количество личного состава и техники для укомплектования и обороны этих укреплений.

Напомним, аналитики ISW оценили, чем "прорыв" в Курской области обернется для "фюрера" Владимира Путина. Кремль попытается вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и прекратить украинскую активность в глубь России

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.