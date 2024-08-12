Наступление в Курской области: Путин впервые озвучил ряд заявлений

Диктатор угрожает, мол цели так называемой "сво" "будут достигнуты".

Российский президент-диктатор Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и сделал ряд заявлений о ситуации.

Об этом сообщают РосСМИ.

Кремлевский "фюрер" отказался сейчас оценить ситуацию на границе. Ведь, по его словам, "главная задача сейчас выбить противника". Уже после этого диктатор требует "обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной", а также "эффективную борьбу с украинскими ДРГ".

Не обошел Путин вниманием и Запад, цинично заявив, что он "воюет с РФ руками украинцев".

Кроме того, хозяин Кремля пригрозил Украине. Мол, "все цели "спецоперации" будут достигнуты". Более того, по его словам, войска РФ "продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации".

Напомним, издание Bild пишет, что диктатор РФ Владимир Путин шокирован прорывом и наступлением ВСУ в Курской области. Поэтому остановить украинское наступление Москва пока не может.

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