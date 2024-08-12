Наступление в Курской области: власти еще одного района призывают людей уезжать

В еще одном районе Курской области – Беловском – призывают местное население к эвакуации. Впрочем, происходит она силами самих гражданских. Участие власти – минимальное.

Об этом сообщают российские местные Telegram-каналы.

Глава Беловского района Николай Волобуев подчеркнул, что ситуация там "очень напряженная".

"Кто может — самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район", — заявил чиновник.

Следует отметить, что данный район включает в себя более трех десятков населенных пунктов. В то же время гражданскому населению предлагается эвакуация только в одном из них, до которого они еще должны добраться, или решать данный вопрос полностью самостоятельно.

Напомним, аналитики ISW сообщают, что Украина продвигается в Курской области. В частности, российские источники утверждали, что украинские силы присутствуют в западной Судже и на западе Суджи в Гончаровке и Заолешенке, но центральная и восточная Суджа якобы является "серой" зоной.

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