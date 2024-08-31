Наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина — ISW

Кремль начал оправдываться перед россиянами за неспособность выбить ВСУ из Курщины.

Российские власти приступили к информационной кампании, направленной на то, чтобы оправдать перед населением РФ операцию Вооруженных сил Украины в Курской области и то, что украинцев не могут оттуда выбить.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 августа.

"Кремль начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание своей внутренней аудитории тому, что Россия предпочитает продолжать наступательные операции на востоке Украины, а не немедленное выведение украинских войск из Курской области", — говорится в отчете.

Аналитики ссылаются на социологическое исследование государственного фонда России "Общественное мнение", показавшее, что 28% респондентов выразили возмущение или неудовлетворение действиями российских властей за последний месяц.

Это больше 25% и 18% в опросах, которые фонд провел 11 августа и 27 июля соответственно.

Аналитики подчеркивают, что респонденты "Общественного мнения" не выражали столь высокого недовольства от времен опроса, который осуществили в ноябре 2022 года после первого месяца частичной мобилизации в России.

В то же время российский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил, что рейтинг одобрения Путина снизился с 77,1% до 73,6 (на 3,5%) в период с 12 по 18 августа. Это рекордное падение даже среди кремлевских социологов с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Последний опрос ВЦИОМ 30 августа показал дополнительное снижение рейтинга одобрения Путина с 73,6% до 72,4% (на 1,2%) в период с 19 по 25 августа 2024 года.

Аналитики считают, что опросы российских госагентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением реальных настроений в российском обществе.

Однако эти опросы свидетельствуют о том, что Кремль считает необходимым признать, что недовольство общества выросло после начала операции ВСУ в Курской области.

Напомним:

России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов. Украина контролирует около 1 300 кв. км российской территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

14 августа журналисты немецкого издания заметили, что Путин заметно нервничал, когда слушал доклад о наступлении ВСУ в Курской области. Особенно его разозлил доклад временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот говорил об оккупированных населенных пунктах.

Издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

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