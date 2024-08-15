Наступление ВСУ на Курщину: Индия призвала своих граждан уехать из трех регионов РФ

Индия призвала своих граждан временно уехать из Курской, Белгородской и Брянской областей.

Об этом говорится в заявлении посольства Индии в России.

"Учитывая недавние инциденты с безопасностью в Брянской, Белгородской и Курской областях, гражданам Индии рекомендовано принять необходимые меры предосторожности и временно выехать за пределы этих регионов", — говорится в сообщении.

Напомним, наступление на Курщину продолжается с 6 августа. Москва объявила в Курской, Белгородской и Брянской областях "контртеррористическую операцию", а не военное положение, для уменьшения масштабов вторжения в Курскую область, а также предотвращения паники или негативной реакции внутри страны.

Тем временем в Белгородской области уже объявили чрезвычайное положение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ углубляют прорыв в Курской области и Украина движется в направлении стратегической цели, поставленной для проведения этой спецоперации. В то же время украинцы учитывают гуманитарные потребности местного населения, поскольку соблюдают правила ведения войны.

Зеленский: хорошее есть сегодня продвижение в Курской области!

Читайте также: