Наткнулись на преступника во время семейной прогулки: мать с дочерью изнасиловали прямо посреди улицы

Наткнулись на преступника во время семейной прогулки: мать с дочерью изнасиловали прямо посреди улицы

Пострадавшая женщина с ужасом вспоминает момент, когда они бок о бок лежали с дочерью прямо в грязи и плакали от страха.

В Уэльсе злоумышленник прямо на велосипедной дорожке изнасиловал мать и пытался поступить так же с ее маленькой дочерью. За преступление он получил 24 года заключения.

Об этом сообщает сайт Daily Mail.

В мае этого года мать со своими детьми гуляли по велосипедной дорожке. Сначала они прошли мимо "неряшливого незнакомца", которым оказался подсудимый Энтони Уильямс. Тогда мужчина последовал за семьей. Прежде чем подойти к женщине, имени которой не называют, насильник приказал ей остановиться и раздеться.

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Сначала женщина была смущена, но затем Уильямс начал угрожать, что нанесет вред ее детям, если женщина не подчинится ему.

Во время ужасного нападения, которое длилось около 20 минут, Уильямс ударил потерпевшую, а затем приказал ей снять джинсы и лечь прямо посреди дороги. Женщина вспоминает, как прежде, чем ударить ее, Уильямс спросил: "Ты хочешь, чтобы твои дети пережили то же?"

После этого подсудимый приказал матери раздеть дочь, иначе он угрожал насилием. Когда ребенок лежал лицом прямо в грязи, Уильямс пытался его изнасиловать. Женщина с ужасом вспоминает момент, когда они бок о бок лежали с дочерью на земле и плакали от страха.

"Я прислонилась к дочери и попыталась уверить ее, что с ней все будет хорошо", — с ужасом рассказывает потерпевшая.

pixabay.com

Нападение прекратилось только тогда, когда девочка сказала, что уже не может дышать. Лишь после этого матери и ее детям наконец удалось скрыться.

По данным суда, после этого Уильямс сказал своему соседу, что, видимо, он совершил то, "что может доставить неприятности". Подсудимый сначала утверждал, что женщина сама подошла к нему посреди велосипедной дорожки с просьбой о грубом сексе.

Позже Уильямс признался своему соседу, что на самом деле изнасиловал женщину. После многочисленных публичных призывов полиции в СМИ относительно информации об этом инциденте сосед обратился в правоохранительные органы и сообщил о своих беспокойствах.

В интервью полиции 43-летний Энтони Уильямс признался, что у него были проблемы с алкоголем и накануне он потратил кучу денег на выпивку.

Сначала суд назначил насильнику 16 лет заключения. Но после обнародования новых фактов судья Уолтерс сказал, что обвиняемый несет значительную угрозу для общества, поэтому срок заключения продлили до 24 лет. Кроме того, Уильямс будет до конца дня находиться в реестре сексуальных преступников.

Сам Уильямс убеждал присяжных, что не знает, что на него нашло. Мужчина сказал, что не помнит абсолютно ничего, но он раскаивается за то, что он совершил и за травму, которую он нанес потерпевшим.

Адвокат обвиняемого отметил, что его подзащитный признал свою вину, что может облегчить наказание. Судья же ответил, что тогда на дорожке Уильямс нанес женщине и ее детям непоправимый вред, поскольку наибольший страх для матери — это угроза жизни и здоровью ее детей.

Сама женщина сказала, что эти воспоминания уже никогда не покинут ее и назвала Уильямса "отвратительным, больным и подлым" человеком.

Ранее Энтони Уильямс уже был признан виновным по трем обвинениям в попытке изнасилования. У подсудимого уже было девять судимостей за 13 преступлений, в том числе за кражи со взломом, поджог и нападения.

Напомним, в американском штате Пенсильвания в поезде близ Филадельфии изнасиловали женщину. Ни один пассажир не попытался помешать нападающему. Несмотря на то, что потерпевшая сопротивлялась, злоумышленнику удалось раздеть ее и изнасиловать. Нападение заметил сотрудник Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA) и вызвал полицию.

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