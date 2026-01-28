НАТО без США может стать реальностью: Европа готовится к беспрецедентному сценарию

НАТО без США может стать реальностью

Почти через 80 лет существование НАТО базировалось на ключевом предположении: в случае нападения на любую страну-члена союз, прежде всего Соединенные Штаты, придут на помощь. Именно это доверие было фундаментом самого мощного военного альянса в мире. Впрочем, сейчас этот принцип стремительно рушится. Сомнения Дональда Трампа по поводу целесообразности НАТО, его публичные угрозы отказаться от обязательств коллективной обороны и даже заявления о возможном захвате Гренландии в Дании — союзника по Альянсу — стали шоком для европейских столиц.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер назвал ситуацию глубочайшим кризисом за всю историю Североатлантического союза. По его словам, идея о том, что безопасность Европы фундаментальна для безопасности США, фактически исчезла.

"Эта идея, закрепленная в договоре 1949 года, больше не существует. С ней покончено", - заявил Даалдер.

Европейские лидеры признают: ущерб уже нанесен. Даже несмотря на то, что Трамп впоследствии смягчил риторику по отношению к Дании, сомнения в надежности американских гарантий остались.

Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто заявил о кризисе доверия, а в экспертной среде все чаще раздаются слова о необходимости пересмотра всей архитектуры безопасности Европы.

Глава Королевского института объединенных служб в Лондоне Рейчел Эллехуус отмечает, что неопределенность роли США стала “подводным течением” трансатлантических отношений. По ее словам, внутреннее сопротивление у самих США непоследовательно, а политика Трампа — слишком изменчива.

В ответ европейские чиновники начали осторожно, но все более активно говорить об уменьшении зависимости от Вашингтона. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европе нужна не только замена американских военных возможностей, но и серьезный разговор о собственной оборонной способности.

Ранее европейские страны рассчитывали, что есть время до 2035 года, чтобы нарастить оборонные расходы до 5% ВВП и компенсировать зависимость от США. Но сигналы из Вашингтона свидетельствуют: Америка может значительно быстрее сократить свое военное присутствие в Европе уже к 2027 году.

Ситуацию коренным образом изменила и готовность Трампа публично угрожать союзникам. По данным медиа, даже Канада рассматривала сценарии возможного вторжения США — пусть сугубо гипотетические.

Аналитики отмечают, что союзники НАТО все больше боятся не измены со стороны США, а открытой враждебности. В Европе это заставляет политиков задумываться о том, что еще недавно считалось немыслимым — безопасностью континента без Америки.

Впрочем, полная замена роли США выглядит почти нереальной. НАТО критически зависит от американской разведки, систем ПВО, авиации, спутников, логистики и ядерного сдерживания. По оценкам Международного института стратегических исследований, воспроизводство этого потенциала обошлось бы Европе около $1 трлн и заняло бы десятилетие.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил: Европа не способна защитить себя без США.

"Если кто-то думает, что Европа может обойтись без Америки, пусть продолжает мечтать", - подчеркнул он.

Параллельно идет дискуссия и о последствиях возможного выхода США из поддержки Украины. Европейские чиновники признают: это стало серьезным ударом, хотя зависимость Киева от американской помощи постепенно уменьшается благодаря поддержке других партнеров и развитию собственного оборонного производства.

Несмотря на все публичные заверения в единстве, вопрос НАТО без США больше не является теоретическим. В европейских столицах все чаще готовятся к сценарию, который несколько лет назад казался невозможным — Европе, которая вынуждена самостоятельно отвечать за собственную безопасность.