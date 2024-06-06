НАТО будет предоставлять Украине больше разведданных о возможностях РФ в сфере радиоэлектронной борьбы

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России по радиоэлектронной борьбе.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, война с Россией против Украины подтолкнула Альянс выделить больше ресурсов для обеспечения кибербезопасности и отслеживания российских военных технологий, заявил на этой неделе помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.

"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью... Но, конечно, россияне не дураки. Это значит, что инновации на поле боя – не статическая вещь. Это больше похоже на шахматы", – сказал он на форуме в Кракове.

По словам ван Вила, соглашение, вводящее новые рамки для обмена информацией, в частности о цепочках поставок беспилотников, будет завершено до июльского саммита альянса в Вашингтоне.

Одна из целей программы – помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после войны. По словам ван Вила, НАТО также хочет повторить некоторые из быстрых темпов внедрения и развертывания технологий, которые наблюдались в Украине после начала противостояния.

Ван Вил выступил на первом Форуме оборонных новаторов – конференции, в которой приняли участие представители Киева, Брюсселя и Пентагона, а также десятки стартапов, производящих оборудование для поля боя. Главной темой мероприятия стало противодействие постоянному глушению Россией системы глобального позиционирования, что сделало некоторые украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие неэффективными. Приписываемые России препятствия GPS все чаще затрагивают страны НАТО в Северной Европе, нарушая полеты и морские сообщения в Прибалтике и Финляндии.

В ответ на российские препятствия украинские стартапы разрабатывают беспилотники, которые могут картографировать территорию без GPS, ориентируясь на бортовые камеры или датчики.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что применение россиянами в мае рекордного количества FPV-дронов свидетельствует о возможности РФ наращивать производство и закупку этой продукции. Этот факт чем дальше, тем больше актуализирует вопрос применения Украиной РЭБов в зоне боевых действий.